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БП ВС определила, какой суд должен рассматривать акцессорные требования, заявленные физическим лицом – кредитором

12:36, 23 октября 2023
Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело по иску физического лица – кредитора к обществу о взыскании инфляционных потерь и 3% годовых от просроченной суммы по договорам займа.
БП ВС определила, какой суд должен рассматривать акцессорные требования, заявленные физическим лицом – кредитором
Изображение: freepik.com
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Заявлені фізичною особою – кредитором акцесорні вимоги про стягнення з боржника 3 % річних та індексу інфляції, нараховані за період, який охоплює перебування у провадженні господарського суду справи про банкрутство, яке закінчилося відновленням платоспроможності боржника, необхідно розглядати за правилами господарської юрисдикції в позовному порядку відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 20 ГПК України та ч. 2 ст. 7 КУзПБ.

Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду у справі за позовом фізичної особи – кредитора до товариства про стягнення інфляційних втрат і 3 % річних від простроченої суми за договорами позики. Позивач зазначав, що товариство впродовж десяти років не виконувало зобов’язання за договорами позики, що призвело до знецінення грошових коштів. Суд першої інстанції вимоги позивача задовольнив, із чим погодився і суд апеляційної інстанції.

Натомість Велика Палата ВС встановила, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували норми процесуального права й помилково розглянули справу в порядку цивільного судочинства, і вирішила закрити провадження в цій справі.

ВП ВС зазначила, що спір щодо зобов’язання зі сплати інфляційних втрат і річних процентів, який є акцесорним, додатковим до основного, залежить від основного та поділяє його долю, підлягає розгляду в порядку того судочинства, що і спір за основним зобов’язанням.

У справі встановлено, що господарський суд відкрив провадження у справі про банкрутство товариства й у межах зазначеної справи до затвердженого реєстру вимог кредиторів було внесено вимоги позивача за договорами позики. Також у межах цієї господарської справи погашено заборгованість за вказаними договорами. Провадження у справі про банкрутство закрито.

Водночас заявлені позивачем акцесорні вимоги про стягнення 3 % річних та індексу інфляції, нараховані за період, коли у провадженні господарського суду перебувала справа про банкрутство товариства, що закінчилося відновленням платоспроможності боржника, необхідно розглядати за правилами господарської юрисдикції в позовному порядку відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 20 ГПК України та ч. 2 ст. 7 КУзПБ.

Постанова ВП ВС від 3 жовтня 2023 року у справі № 366/203/21 (провадження № 14-101цс22).

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