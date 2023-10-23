По квоте Президента в Высший совет правосудия претендует 18 кандидатов, среди которых 4 работника НАБУ

Завершился прием документов кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента: кто претендует.

На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента Украины подали документы 18 кандидатов (по состоянию на 23 октября). Напомним, что прием документов завершился 19 октября. Далее этих кандидатов еще будет ждать проверка добропорядочности, проводимая Этическим советом.

Среди кандидатов – 4 работника НАБУ:

ЦИБУЛЯ Олег Владимирович – начальник отдела по работе с особыми активами (отдела правового обеспечения и сопровождения представительства в судах) в Национальном антикоррупционном бюро.

ДАВИДЧУК Дмитрий Павлович – старший детектив НАБУ

САВЮК Максим Игоревич – детектив НАБУ

ПАВЛУЩИК Виктор Владимирович – старший детектив-руководитель отдела детективов НАБУ

9 судей:

ПАНЧЕНКО Наталья Дмитриевна – судья Киевского окружного административного суда

БАЛАЦ Сергей Валерьевич – судья Хозяйственного суда города Киева

ЗАИЧКО Елена Викторовна – судья Харьковского окружного административного суда

ФЕЛЕНКО Юрий Анатольевич – судья Балаклейского райсуда Харьковской области, помощник командира батальона по правовой работе

ТКАЧЕНКО Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области

ЖУК Андрей Владимирович – судья Кассационного админсуда в составе Верховного Суда

ГУРИН Дмитрий Николаевич – судья Житомирского окружного административного суда

КАПУСТИНСКИЙ Максим Викторович – судья Энергодарского городского суда Запорожской области, участвовал во время боев на Светлодарской дуге и за город Северодонецк, награжденный орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

РЫЩЕНКО Андрей Юрьевич – судья Днепропетровского окружного административного суда, 2022-2023 годы – студент Университета Николая Ромериса

Трое адвокатов:

ИВАЩЕНКО Владислав Иванович – адвокат, ФЛП

УМАНСКИЙ Роман Викторович – адвокат

ШЕВЧУК Алексей Анатольевич – адвокат

Другие кандидаты

КЛИМЕНКО Кирилл Олегович – экс-доцент кафедры международных отношений и общественных наук в Национальном университете биоресурсов и природопользования

ШЕЙГЕЦ Валентин Михайлович – экс-прокурор Житомирской местной прокуратуры Житомирской области.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.