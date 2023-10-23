За квотою Президента до Вищої ради правосуддя претендує 18 кандидатів, серед яких 4 працівники НАБУ

Завершився прийом документів кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою Президента: хто претендує.

На посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою Президента України подали документи 18 кандидатів (станом на 23 жовтня). Нагадаємо, що прийом документів завершився 19 жовтня. Далі на цих кандидатів ще чекатиме перевірка доброчесності, яка проводиться Етичною радою.

Серед кандидатів – 4 працівники НАБУ:

ЦИБУЛЯ Олег Володимирович - начальник відділу по роботі з особливими активами (відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах) у Національному антикорупційному бюро.

ДАВИДЧУК Дмитро Павлович – старший детектив НАБУ

САВ’ЮК Максим Ігорович – детектив НАБУ

ПАВЛУЩИК Віктор Володимирович – старший детектив-керівник відділу детективів НАБУ

9 суддів:

ПАНЧЕНКО Наталія Дмитрівна - суддя Київського окружного адміністративного суду

БАЛАЦ Сергій Валерійович – суддя Господарського суду міста Києва

ЗАІЧКО Олена Вікторівна – суддя Харківського окружного адміністративного суду

ФЕЛЕНКО Юрій Анатолійович – суддя Балаклійського райсуду Харківської області, помічник командира батальйону з правової роботи

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області

ЖУК Андрій Володимирович – суддя Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду

ГУРІН Дмитро Миколайович – суддя Житомирського окружного адміністративного суду

КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області, брав участь під час боїв на Світлодарській дузі та за місто Сєвєродонецьк, нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

РИЩЕНКО Андрій Юрійович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, 2022-2023 роки – студент Університету Миколи Ромеріса

Троє адвокатів:

ІВАЩЕНКО Владислав Іванович – адвокат, ФОП

УМАНСЬКИЙ Роман Вікторович – адвокат

ШЕВЧУК Олексій Анатолійович – адвокат

Інші кандидати

КЛИМЕНКО Кирило Олегович – екс-доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук у Національному університеті біоресурсів і природокористування

ШЕЙГЕЦЬ Валентин Михайлович – екс-прокурор Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області.

Автор: Наталя Мамченко

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