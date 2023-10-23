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Российский удар по «Новой почте» на Харьковщине: стало известно состояние раненых

13:00, 23 октября 2023
В настоящее время в больницах находятся 16 человек.
Российский удар по «Новой почте» на Харьковщине: стало известно состояние раненых
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
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В медицинских учреждениях Харьковской области продолжают оказывать помощь пострадавшим от российского удара по терминалу «Новой почты» 21 октября. Об этом сообщает Харьковская ОВА.

В настоящее время в больницах находятся 16 человек. Все раненые – мужчины от 19 до 48 лет.

7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 5 из них – в реанимации. Состояние 2-х раненых остается очень тяжелым, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

9 человек имеют повреждение легкой и средней степени тяжести.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, вражеские силы ночью использовали управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 беспилотные боевые летательные аппараты (БПЛА) типа Shahed-136/131.

Добавим, что в результате ракетного удара оккупантов по терминалу «Новой почты» на Харьковщине погибли 6 человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.

Также США отреагировали на российский ракетный удар по Новой почте на Харьковщине.

Кроме того, компания Новая почта опубликовала имена и возраст шести ее сотрудников, погибших 21 октября в результате удара российской ракеты по терминалу под Харьковом.

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