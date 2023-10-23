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  1. В Украине

Зеленский уволил Анатолия Сандурского с должности заместителя главы СБУ

12:43, 23 октября 2023
Глава государства подписал указ об увольнении Сандурского с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
Зеленский уволил Анатолия Сандурского с должности заместителя главы СБУ
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В понедельник, 23 октября, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Сандурского с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №700/2023 был обнародован на официальном сайте Главы государства.

«Уволить Сандурского Анатолия Валерьевича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины», - говорится в тексте документа.

Напомним, Сандурский был назначен заместителем главы СБУ в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Сергея Наумюка заместителем главы СБУ.

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