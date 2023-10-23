Зеленський звільнив Анатолія Сандурського з посади заступника голови СБУ

Глава держави підписав указ про звільнення Сандурського з посади заступника голови Служби безпеки України.

У понеділок, 23 жовтня, Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Сандурського з посади заступника глави Служби безпеки України. Відповідний указ №700/2023 оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

«Звільнити Сандурського Анатолія Валерійовича з посади заступника голови Служби безпеки України», - сказано в тексті документа.

Нагадаємо, Сандурського було призначено заступником голови СБУ в березні 2022 року.

Раніше ми писали, що Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником очільника СБУ.

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