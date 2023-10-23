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Дідусь купив онуку рішення суду за ст. 130, але став жертвою шахраїв

Спроба врятувати онука від позбавлення права на керування мотоциклом закінчилася втратою грошей.

Депутати пропонують покращити збір податків з таксистів, кур’єрів, репетиторів, сантехніків, манікюрниць і зобов’язати веб-сайти повідомляти про їх заробіток

Для фахівців, які надають послуги з ремонту та догляду на дому та працюють з онлайн-платформами, зокрема, кур’єрів, таксистів, сантехніків, перукарів пропонують ввести спеціальний режим оподаткування і зобов’язати веб-платформи передавати дані про їх заробіток.

За квотою Президента до Вищої ради правосуддя претендує 18 кандидатів, серед яких 4 працівники НАБУ

Завершився прийом документів кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою Президента: хто претендує.

Верховній Раді пропонують прийняти зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі вживаними автомобілями

Пропонується звільнити суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам

З підслідності БЕБ пропонують забрати низку злочинів, але кому їх передадуть – поки невідомо

Депутати пропонують на додаток до перезавантаження Бюро економічної безпеки прибрати з його підслідності низку статей Кримінального кодексу, але не вказують, якому органу їх передадуть.

  1. В Україні

Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ: кого звільнили та призначили

13:19, 23 жовтня 2023
Президент призначив начальника Головного слідчого управління СБУ.
Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ: кого звільнили та призначили
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Президент Володимир Зеленський підписав низку Указів, якими провів кадрові перестановки в Службі безпеки України.

Так, Указом №700/2023 звільнено Сандурського Анатолія Валерійовича з посади заступника Голови СБУ.

Указом №701/2023 звільнено Петриченка Володимира Геннадійовича з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Водночас Указом №705/2023 його призначено начальником Управління СБУ у Вінницькій області. А Денисенка Анатолія Олександровича звільнено Указом №702/2023 з посади начальника Управління СБУ у Вінницькій області.

Указом №703/2023 призначено Пашковську Тамару Анатоліївну начальником Управління роботи з особовим складом СБУ.

Указом №704/2023 призначено Швеця Андрія Зеновійовича начальником Головного слідчого управління СБУ.

Указом №706/2023 призначено Падалку Андрія Миколайовича начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ.

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