Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ: кого звільнили та призначили

Президент призначив начальника Головного слідчого управління СБУ.

Президент Володимир Зеленський підписав низку Указів, якими провів кадрові перестановки в Службі безпеки України.

Так, Указом №700/2023 звільнено Сандурського Анатолія Валерійовича з посади заступника Голови СБУ.

Указом №701/2023 звільнено Петриченка Володимира Геннадійовича з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Водночас Указом №705/2023 його призначено начальником Управління СБУ у Вінницькій області. А Денисенка Анатолія Олександровича звільнено Указом №702/2023 з посади начальника Управління СБУ у Вінницькій області.

Указом №703/2023 призначено Пашковську Тамару Анатоліївну начальником Управління роботи з особовим складом СБУ.

Указом №704/2023 призначено Швеця Андрія Зеновійовича начальником Головного слідчого управління СБУ.

Указом №706/2023 призначено Падалку Андрія Миколайовича начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ.

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