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  1. В Україні

У воєнкомів за пів року виявили необґрунтованих активів на понад 255 млн грн – НАЗК

13:11, 23 жовтня 2023
Рекордсменом по кількості необґрунтованих активів є ексначальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов.
У воєнкомів за пів року виявили необґрунтованих активів на понад 255 млн грн – НАЗК
Фото: НАЗК
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за пів року виявило у воєнкомів необґрунтовані активи на понад 255 млн грн. Про це йдеться у пресслужбі НАЗК.

У відомстві наголошують, що йдеться лише про матеріали справ, передані  до відповідних органів, а саме про:

колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого у липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру за незаконне збагачення  на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби;

заступника,  начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка, щодо якого НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення на 14 млн грн та надіслало матеріали до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону;

начальника Малиновського районного ТЦК міста Одеси Вячеслава Кушнерова, матеріали щодо ознак незаконного збагачення якого на майже 47 млн грн НАЗК скерувало до СУ ГУНП в Миколаївській області;

начальника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала, у якого НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн і передало справу до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону;

заступника начальника Полтавського обласного ТЦК, який також набув 1,8 млн грн необґрунтованих активів, - матеріали справи передано до САП;

начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області - матеріали справи щодо стягнення 4,4 млн грн необгрунтованих активів також передано до САП.

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