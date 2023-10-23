Приватизували тенісні корти за заниженою на 47 млн грн ціною: повідомлено про підозру двом посадовцям КМДА, директору товариства та оцінщикам

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва у межах провадження щодо незаконного привласнення об’єкту комунального майна повідомлено про підозру двом посадовцям Департаменту комунальної власності міста Києва, директору приватного товариства та двом суб’єктам оціночної діяльності. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Їм інкриміновано службову недбалість та розтрату майна (ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 КК України).

«За даними слідства, приватне товариство з кінця 2016 року у територіальної громади міста Києва орендувало об’єкт нерухомості – комплекс тенісних кортів загальною площею 7 354,1 м кв у Солом’янському районі столиці.

У подальшому у директора товариства виник умисел на привласнення об’єкта нерухомості шляхом його незаконної приватизації.

Для цього підозрюваний залучив суб’єктів оціночної діяльності, які розробили документацію, необхідну для проведення процедури приватизації комунального майна разом із висновком про його вартість. Останні за його вказівкою навмисно внесли у документ неправдиву інформацію про стан нерухомості, кількість тенісних кортів, зменшивши загальну вартість об’єкту на 47 млн грн, в порівняні з реальною.

Після цього об’єкт нерухомості був відчужений за ціною, зазначеною оцінщиками», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії стали можливими внаслідок недбалого ставлення до своїх службових обов’язків з боку співробітників Департаменту комунальної власності міста Києва КМДА. Вони згідно своїх посадових обов’язків, зобов’язані здійснювати перевірку звітів про оцінку майна та його інвентаризації.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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