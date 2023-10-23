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  1. В Україні

Вдарив підлітка ножем у груди: у Києві затримали вбивцю

14:15, 23 жовтня 2023
У Києві під час раптового конфлікту зловмисник дарив 14-річного хлопця ножем у груди.
Вдарив підлітка ножем у груди: у Києві затримали вбивцю
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У неділю, 22 жовтня, у Києві на вулиці Празькій чоловік вбив неповнолітнього хлопця та втік з місця інцидену, передає пресслужба столичної поліції.

Потерпілий отримав несумісні з життям травми внаслідок конфлікту з незнайомцем, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«Спершу між хлопцем та чоловіком виникла суперечка через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому, а потім вдарив підлітка ножем у груди. Після скоєного нападник залишив місце вчинення злочину, а очевидці викликали «швидку». Лікарі близько півгодини намагались реанімувати потерпілого, але змушені були констатувати його смерть», - розповів слідчий Дніпровського управління поліції Юрій Черниш.

За його словами, дільничні офіцери поліції розшукали чоловіка за місцем проживання. Знаряддя злочину – ніж, зі слідами бурого кольору, зловмисник попросив сховати свою сусідку.

«Ми вилучили речовий доказ з її квартири та направили на відповідну експертизу. Тіло загиблого також направлено на судово-медичну експертизу для остаточного встановлення причини смерті», - додав він.

Зловмисником виявився киянин, 1977 року народження, його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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