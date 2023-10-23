На Одещині застрелився депутат — ЗМІ

Депутат залишив передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.

В Одеській області депутат Шабовської сільської громади Василь Тимофєєв застрелився у своєму будинку. Про це повідомило видання «Думская» з посиланням на свої джерела.

Представник партії «Довіряй справам» залишив передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.

Повідомляють, що Тимофєєв вистрілив собі в голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.

Представник пресслужби прокуратури Одеської області в коментарі «УП» підтвердив факт смерті депутата, зазначивши, що за цим фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (самогубство).

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