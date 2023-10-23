В Одесской области застрелился депутат — СМИ

Депутат оставил предсмертную записку, в которой он просит никого не винить в произошедшем.

В Одесской области депутат Шабовской сельской общины Василий Тимофеев застрелился в своем доме. Об этом сообщило издание «Думская» со ссылкой на свои источники.

Представитель партии «Доверяй делам» оставил предсмертную записку, в которой он просит никого не винить в произошедшем.

Сообщается, что Тимофеев выстрелил себе в голову из стартового (возможно переработанного) пистолета.

Представитель пресс-службы прокуратуры Одесской области в комментарии «УП» подтвердил факт смерти депутата, отметив, что по этому факту правоохранителями возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (самоубийство).

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