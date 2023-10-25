Київ планує модернізувати сотні вагонів метро і придбати ще 95 сучасних

Гроші на модернізацію хочуть взяти у Європейському інвестиційному банку.

У метрополітені Києва планують оновити застарілий рухомий склад, термін експлуатації якого завершується. Зокрема, міська влада має намір провести переговори з Європейським інвестиційним банком щодо коштів на комплексну модернізацію 220 вагонів і придбання ще 95 нових і сучасних. Відповідний проєкт затверджено розпорядженням КМВА, передає офіційний портал Києва.

Згідно з Меморандумом про порозуміння між Києвом та Європейським інвестиційним банком щодо відновлення міської інфраструктури від 28 листопада 2022 року модернізація рухомого складу «Київського метрополітену» орієнтовною вартістю 450 млн євро є однією із пріоритетних інвестицій. Тому Департаменту фінансів КМДА доручено провести відповідні переговори з банком щодо умов залучення кредитних коштів.

Загалом за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку планується оновити близько 40% рухомого складу метро.

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