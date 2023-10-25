Киев планирует модернизировать сотни вагонов метро и приобрести еще 95 современных

Деньги на модернизацию хотят взять в Европейском инвестиционном банке.

В метрополитене Киева планируют обновить устаревший подвижной состав, срок эксплуатации которого истекает. В частности, городские власти намерены провести переговоры с Европейским инвестиционным банком по средствам на комплексную модернизацию 220 вагонов и приобретение еще 95 новых и современных. Соответствующий проект утвержден распоряжением КГВА, передает официальный портал Киева.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании между Киевом и Европейским инвестиционным банком по восстановлению городской инфраструктуры от 28 ноября 2022 года, модернизация подвижного состава «Киевского метрополитена» ориентировочной стоимостью 450 млн евро является одной из приоритетных инвестиций. Поэтому Департаменту финансов КГГА поручено провести соответствующие переговоры с банком по условиям привлечения кредитных средств.

В целом, за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка планируется обновить около 40% подвижного состава метро.

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