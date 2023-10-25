У Тернопільській області ухилянту від мобілізації, який так і не розкаявся, дали три роки ув’язнення

В Тернополі судили ухилянта за порушення військового призову та мобілізації.

Тернопільський апеляційний суд прийняв рішення щодо обвинуваченого у справі про ухилення від мобілізації під час війни. Даний випадок розглядався у зв'язку з апеляційною скаргою прокурора на рішення Гусятинського районного суду, – повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП.

Згідно з вироком Гусятинського районного суду, чоловік, який перебував на військовому обліку та був визнаний придатним до військової служби, ухилився від призову на військову службу під час загальної мобілізації в Україні. Він отримав повістку на 28 лютого 2023 року з обов'язком прибути до територіального центру комплектування для призову на військову службу, але не з'явився без поважних причин.

В результаті, Гусятинський районний суд визнав ухилянта винуватим у відповідності до статті 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період) і призначив покарання у вигляді трьох років та одного місяця позбавлення волі.

Варто зауважити, що стаття 336 передбачає покарання від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Згідно зі статтею 75 Кримінального кодексу України, обвинуваченого було звільнено від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю одного року, і були накладені обов'язки, визначені статтею 76 Кримінального кодексу України.

«Не погодившись із судовим рішенням у частині призначеного покарання, прокурор подав апеляційну скаргу та просив цей вирок скасувати і ухвалити новий вирок, яким призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки без застосування іспитового строку. Однак, у судовому засіданні прокурор просив призначити Віталію Д. покарання у розмірі, ближчому до мінімального, передбаченого санкцією статті обвинувачення.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, перевіривши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги та дослідивши відомості про особу обвинуваченого, погодилась із висновком суду першої інстанції про наявність підстав для призначення Віталію Д. покарання у виді позбавлення волі у розмірі, наближеному до мінімального, передбаченого санкцією ст. 336 КК України.

Проте апеляційний суд не погодився із рішенням застосувати до Віталія Д. ст. 75 КК України, оскільки, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням та іспитовим строком на один рік, районний суд не навів переконливих доводів, що виправлення обвинувачення можливе без реального відбування покарання. При цьому поза увагою суду залишилось те, що ухилення від захисту Батьківщини у період воєнного стану під час військової агресії ворога свідчить про підвищену суспільну небезпеку вчиненого злочину, оскільки це могло призвести до підриву військової дисципліни, розлагодження дій, спрямованих на захист суверенітету держави, що в умовах воєнного стану неприпустимо.

Крім того, у даному випадку відсутнє щире каяття обвинуваченого, оскільки таке каяття повинно бути дієвим і включати в себе активні дії. Проте під час апеляційного розгляду Віталій Д. визнав, що за сім місяців із дня вчинення злочину він так і не з'явився до 1-ого відділу Чортківського РТЦК та СП для проходження служби. Безпосередньо в судовому засіданні він також не виявив наміру проходити військову службу в подальшому.

З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора», - повідомили у ТЦК.

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