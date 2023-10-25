В Тернопольской области уклонисту от мобилизации, который так и не раскаялся, дали три года заключения

В Тернополе судили уклониста за нарушение военного призыва и мобилизации.

Тернопольский апелляционный суд принял решение в отношении обвиняемого по делу об уклонении от мобилизации во время войны. Данный случай рассматривался в связи с апелляционной жалобой прокурора на решение Гусятинского районного суда, - сообщает Тернопольский областной ТЦК СП.

Согласно приговору Гусятинского районного суда, мужчина, который состоял на воинском учете и был признан годным к военной службе, уклонился от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации в Украине. Он получил повестку на 28 февраля 2023 года с обязанностью прибыть в территориальный центр комплектования для призыва на военную службу, но не явился без уважительных причин.

В результате, Гусятинский районный суд признал уклониста виновным в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период) и назначил наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

Стоит заметить, что статья 336 предусматривает наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

Согласно статье 75 Уголовного кодекса Украины, обвиняемый был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью одного года, и были наложены обязанности, определенные статьей 76 Уголовного кодекса Украины.

«Не согласившись с судебным решением в части назначенного наказания, прокурор подал апелляционную жалобу и просил этот приговор отменить и вынести новый приговор, которым назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года без применения испытательного срока. Однако в судебном заседании прокурор просил назначить Виталию Д. наказание в размере, ближе минимальному, предусмотренному санкцией статьи обвинения.

В судебном заседании Тернопольского апелляционного суда коллегия судей, проверив материалы уголовного производства в рамках поданной апелляционной жалобы и исследовав сведения о личности обвиняемого, согласилась с выводом суда первой инстанции о наличии оснований для назначения Виталию Д. наказания в виде лишения свободы в размере, приближенном, предусмотренного санкцией ст. 336 УК Украины.

Однако апелляционный суд не согласился с решением применить к Виталию Д. ст. 75 УК Украины, поскольку, освободив его от отбывания наказания с испытанием и испытательным сроком на один год, районный суд не привел убедительных доводов, что исправление обвинения возможно без реального отбывания наказания. При этом без внимания суда осталось то, что уклонение от защиты Родины в период военного положения во время военной агрессии врага свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного преступления, поскольку это могло привести к подрыву военной дисциплины, разлаживанию действий, направленных на защиту суверенитета государства, что условиях военного положения недопустимо.

Кроме того, в данном случае отсутствует искреннее раскаяние обвиняемого, поскольку такое раскаяние должно быть действенным и включать в себя активные действия. Однако во время апелляционного разбирательства Виталий Д. признал, что за семь месяцев со дня совершения преступления он так и не явился в 1-й отдел Чертковского РТЦК и СП для прохождения службы. Непосредственно в судебном заседании он также не нашел намерения проходить военную службу в дальнейшем.

С учетом приведенного коллегия судей Тернопольского апелляционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора», - сообщили в ТЦК.

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