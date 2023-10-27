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  1. В Україні

Перелік територій, на яких ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих рф, тепер доступний англійською

17:22, 27 жовтня 2023
Переклад здійснено за дорученням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Перелік територій, на яких ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих рф, тепер доступний англійською
Зображення: freepik.com
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У Мінреінтеграції переклали англійською мовою перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

У Міністерстві пояснили, що переклад здійснено за дорученням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Ініціативу було реалізовано з метою:

– відновлення бізнес-активності на деокупованих територіях;

– реінтеграції найбільш постраждалих регіонів в економічну систему України;

– можливості здійснення європейськими банками оперативної перевірки інформації про підконтрольність Україні територій розміщення підприємств, на користь яких здійснюють транзакції за зовнішньоторговельними договорами.

Також у Мінреінтеграції зауважують, що дашборд інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, оновлено. Він функціонує у штатному режимі, з відображенням інформації українською й англійською мовами.

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