Кабмін погодив призначення Миколи Бойка першим заступником голови Київської ОДА

Кабінет Міністрів провів засідання 27 жовтня, де розглянув низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Погоджено призначення:
- Дудка Павла Миколайовича головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
- Бойка Миколи Миколайовича першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації;
- Миколаєнка Юрія Івановича заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Раніше повідомлялося, які рішення ухвалив уряд 27 жовтня.
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