Кабмін погодив призначення Миколи Бойка першим заступником голови Київської ОДА

Уряд на засіданні 27 жовтня також погодив призначення Павла Дудко головою Конотопської РДА.

Кабінет Міністрів провів засідання 27 жовтня, де розглянув низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Погоджено призначення:

- Дудка Павла Миколайовича головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

- Бойка Миколи Миколайовича першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації;

- Миколаєнка Юрія Івановича заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Раніше повідомлялося, які рішення ухвалив уряд 27 жовтня.

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