Кабмин согласовал назначение Николая Бойко первым заместителем председателя Киевской ОГА

Правительство на заседании 27 октября также согласовало назначение Павла Дудко главой Конотопской РГА.

Кабинет Министров провел заседание 27 октября, где рассмотрел ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласовано назначение:

- Дудко Павла Николаевича главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области;

- Бойко Николая Николаевича первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации;

– Николаенко Юрия Ивановича заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации.

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