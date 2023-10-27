Кабмин провел заседание: какие решения приняли 27 октября

Внесены изменения в ПДД, а именно заменены слова «Учбовий транспортний засіб» словами «Навчальний транспортний засіб».

Источник фото: kmu.gov.ua

В пятницу, 27 октября, Кабинет Министров провел заседание. Какие решения было принято, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності у сфері кінематографії». Законопроектом з метою узгодження норм ЗУ «Про кінематографію» з положеннями ЗУ «Про державну підтримку кінематографії в Україні» та уточнення норм інших законодавчих актів пропонується забезпечити консолідацію в єдиному центральному органі виконавчої влади, діяльність якого спрямовується КМУ, функцій із формування та реалізації державної політики у сфері кінематографії. Проектом Закону визначаються повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері кінематографії.

– Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Міжнародною організацією права розвитку про заснування представництва Міжнародної організації права розвитку в Україні». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Урядом України та Міжнародною організацією права розвитку про заснування представництва Міжнародної організації права розвитку в Україні, вчинену 18.09.2023 в м.Києві.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до статей 221 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо законодавчого врегулювання питання про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за виготовлення та пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки». Законопроектом пропонується наділити правом на складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (якою встановлено адміністративну відповідальність за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення), уповноважених посадових осіб Національної поліції України та визначити підвідомчість розгляду відповідних адміністративних справ суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком». Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, якими встановити ставки земельного податку на земельні ділянки, які належать до земель природно-заповідного фонду, в розмірі, що не перевищує 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо квартир, стягнених в дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України «Про санкції». Законопроектом пропонується поширити дію ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» на приватизацію обʼєктів житлового фонду, стягнених в дохід держави за рішенням суду відповідно до ЗУ «Про санкції», віднести такі обʼєкти житлового фонду до обʼєктів малої приватизації, якщо Урядом буде визначено такий спосіб виконання рішення суду, та встановити , що дія ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду» не поширюється на приватизацію обʼєктів державного житлового фонду, стягнених у дохід держави за рішенням суду відповідно до ЗУ «Про санкції».

– Викладено у новій редакції Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Врегульовано правові засади і порядок функціонування Єдиної системи із урахуванням умов воєнного стану та результатів запровадження першої черги Єдиної системи. Оновлено структуру Єдиної системи, а саме, включено низку функціональних підсистем, реєстрів і баз (банків) даних, створених субʼєктами Єдиної системи у межах реалізації повноважень, визначених законодавством. Визначено порядок інформаційної взаємодії Єдиної системи з інформаційними системами субʼєктів інформаційної взаємодії з визначенням конкретних державних інформаційних систем, з якими буде здійснюватися обмін інформацією Єдиною системою, визначено механізм адміністрування Єдиної системи.

– Внесено зміни до Порядку передачі повноважень з управління корпоративними правами держави суб’єктам управління об’єктами державної власності, якими встановлюється, що субʼєкт управління, що ініціює передачу повноважень з управління корпоративними правами держави щодо відповідного суб’єкта господарювання від іншого субʼєкта управління, що фактично здійснює такі повноваження, подає Мінекономіки разом з пропозицією щодо передачі корпоративних прав додатково розрахунки щодо забезпечення покращення показників фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, крім збиткових суб’єктів господарювання, які передаються до сфери управління Фонду державного майна та підлягають ліквідації. Виключено невластиві Мінекономіки повноваження стосовно відхилення пропозиції щодо передачі повноважень з управління корпоративними правами держави. Внесено зміни до ряду розпоряджень КМУ, якими встановлюється, що Фонду державного майна передаються повноваження з управління юридичними особами, реєстрація випуску акцій яких не оформлена відповідно до законодавства або акції яких не були зараховані на рахунки депозитарних установ і відповідно на рахунки власника.

– Внесено зміни до Правил дорожнього руху, якими замінено слова «Учбовий транспортний засіб» словами «Навчальний транспортний засіб». Викладено зображення і опис розпізнавального знаку «Навчальний транспортний засіб» на заміну знака «Учбовий транспортний засіб».

– Внесено, з метою приведення у відповідність та узгодження термінології з Законом України від 07.02.2023 N 2919-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг», зміни до постанови КМУ від 21.05.2012 N 450 «Питання, повʼязані зі застосуванням митних декларацій», а також до Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах, Порядку ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та цільового використання державними науковими установами, державними закладами вищої освіти товарів, визначених пунктом 21 частини першої статті 282 Митного кодексу України, що звільняються від оподаткування митом, а також операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, та до Порядку ввезення на митну територію України та цільового використання деяких товарів підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів.

– Затверджено Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Створюються передумови для зменшення невідповідності (недостатності) генеруючих потужностей для забезпечення операційної безпеки обʼєднаної енергетичної системи України, що може виникнути через масовані обстріли обʼєктів критичної енергетичної інфраструктури, за рахунок залучення імпорту електроенергії з країн ЄС. Передбачено не застосовувати заходи обмеження відбору електричної енергії (графіки обмеження споживання електричної енергії, погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійного відключення) до споживачів, яким постачається імпортована електрична енергія, у разі, якщо споживання електроенергії такими споживачами не буде перевищувати визначені обсяги.

– Внесено зміни до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства і Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства в частині удосконалення механізмів підтримки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у відповідних галузях. Передбачено, серед іншого, що отримувач гранта зобов’язується створити робочі місця та працевлаштувати на них осіб на повну тривалість робочого дня зі встановленням обов’язкового мінімального рівня заробітної плати таких працівників. Розширено перелік умов скасування рішень Мінагрополітики, зокрема, у разі закриття отримувачем банківського рахунку в односторонньому порядку та у випадку порушення 30 денного строку після укладення договору переказу усієї суми коштів своєї частки співфінансування. Уточнено кількість працівників необхідних для надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства. Скорочено перелік областей для здійснення посадок мигдалю.

– Внесено зміни до постанов КМУ від 13.09.2002 N 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» і від 19.03.2012 N 242 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках». Виключено Мінекономіки з Переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобовʼязань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях. Виключено обовʼязок Мінекономіки щодо сплати щорічного членського внеску до Комітету з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку з Порядку використання коштів, затвердженого постановою КМУ від 19.03.2012 N 242.

– Внесено зміни до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Приведено термінологію у відповідність до єдиних вживаних бюджетних термінів. Передбачено проведення іспиту в інформаційно-комунікаційній системі «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою» Національної комісії зі стандартів державної мови у формі анонімного компʼютерного онлайн-іспитування за процедурами, визначеними Комісією. Регламентовано вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня екзаменаторів з урахуванням специфіки проведення іспитів та приведено розміри оплати праці екзаменаторів та інструкторів у відповідність до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня відповідного календарного року, з урахуванням наповненості аудиторії, кількості перевірених екзаменатором робіт та тривалості й інтенсивності роботи інструктора.

– Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Обслуговування рахунків, відкритих у банківських установах, у тому числі в іноземних банках, для здійснення заходів з відновлення України та ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України».

– Затверджено Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2024–2026 роки, що визначає цілі, завдання та заходи з управління державним боргом на середньострокову перспективу. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 09.12.2021 N 1291 «Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2021-2024 роки».

– Затверджено, на виконання ЗУ «Про зайнятість населення», Порядок подання декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном та Порядок формування та ведення переліку субʼєктів господарювання, що надають послуги у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

– Внесено зміни до Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, якими передбачено, що Міністерство відповідно до покладених на нього завдань забезпечує створення, впровадження та ведення електронних реєстрів у сфері культури, розробляє і вносить на розгляд КМУ положення про електронні реєстри у сфері культури.

– Внесено зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Передбачено здійснення фінансування за рахунок коштів Фонду загальнообовʼязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ, організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством, суспільно корисних робіт, що виконуються зареєстрованими безробітними та незайнятими внутрішньо переміщеними особами працездатного віку з числа застрахованих осіб, які не мають статусу зареєстрованого безробітного. Визначено, що організація і проведення суспільно корисних робіт, які фінансуються за рахунок коштів Фонду, здійснюватиметься на підставі договору про організацію суспільно корисних робіт та фінансування їхньої організації, який укладається між центром зайнятості та замовником суспільно корисних робіт. Встановлено, що оплата основної та додаткової заробітної плати за виконання таких робіт не може перевищувати півтора розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на дату її нарахування, за повністю виконану місячну (годинну) норму праці, встановлену з урахуванням положень ЗУ «Про оплату праці» та «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

– Внесено зміни до Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг, Порядку організації надання соціальних послуг та постанови КМУ від 03.03.2020 N 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», якою затверджено Типове положення про центр надання соціальних послуг. Змінено назву Типового положення про центр надання соціальних послуг на Типове положення про бюджетний (комунальний) заклад «Центр надання соціальних послуг» та відповідно умови і напрями його діяльності. Врегульовано механізм організації та надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, зокрема щодо прийняття центрами надання соціальних послуг рішення про надання соціальних послуг екстрено (кризово) особам/сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Доповнено отримувачів соціальних послуг новою категорією - особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та передбачено надання таким особам психосоціальної підтримки і супроводу.

– Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою «Виконання зобовʼязань України у сфері міжнародного науково- технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій» на 5 млн. 200 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» на 5 млн. 200 тис. гривень для забезпечення виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Технічні науки»Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

– Включено індустріальний парк «ВінІндастрі» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

– Внесено зміну до розпорядження КМУ від 12.12.2018 N 1023 «Про визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»постачальником «останньої надії». Пролонговано виконання державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» функції постачальника «останньої надії».

– Здійснено розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у звʼязку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, за III квартал 2023 року у сумі 1 млрд. 153 млн. 569, 5 тис. гривень.

– Схвалено проект листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит стосовно приєднання до Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку щодо принципів формування політики у сфері Інтернету. Приєднання до зазначеної рекомендації та врахування ї вимог дозволить забезпечити відповідність національної політики у сфері Інтернету кращим міжнародним практикам.

– Прийнято рішення про залучення позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)» у розмірі 1,2 млрд. доларів США.

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