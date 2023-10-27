Список территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных рф, теперь доступен на английском

Перевод осуществлен по поручению Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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В Минреинтеграции перевели на английский язык перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.

В Министерстве пояснили, что перевод осуществлен по поручению Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Инициатива была реализована с целью:

– возобновления бизнес-активности на деоккупированных территориях;

– реинтеграции наиболее пострадавших регионов в экономическую систему Украины;

– возможности осуществления европейскими банками оперативной проверки информации о подконтрольности Украине территорий размещения предприятий, в пользу которых осуществляют транзакции по внешнеторговым договорам.

Также в Минреинтеграции отмечают, что дашборд информационной системы перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, обновлено. Он функционирует в штатном режиме, с отображением информации на украинском и английском языках.

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