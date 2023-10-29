Як особі з обмеженими можливостями отримати посвідчення водія: в Україні відкрили ряд автошкіл

В Україні запущено ініціативу для людей з обмеженими можливостями, які прагнуть отримати водійське посвідчення.

В Україні запущено ініціативу «Автошколи для людей з інвалідністю», що дозволяє особам з обмеженими можливостями отримувати посвідчення водія. Ця ініціатива отримала популярність серед громадян, серед яких є бажаючі керувати автомобілем, – повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Визначило 6 етапів навчання для отримання посвідчення водія:

Отримання медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом. Це передбачає проходження медичного огляду у будь-якому закладі охорони здоров’я та отримання відповідної довідки (форма 083/о). Вибір автошколи для теоретичної підготовки та подання документів, включаючи заяву, копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство, копію документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від прийняття цього номера, дійсну медичну довідку встановленого зразка та фотокартку. Проходження теоретичного курсу навчання в автошколі та отримання свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки. Складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС після подання необхідних документів та оплати. Практична підготовка в автошколі, яка проводиться спеціально для людей з інвалідністю. Це передбачає внутрішній іспит та видачу свідоцтва. Складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС та отримання водійського посвідчення.

Зараз в Україні функціонує п'ять автошкіл для людей з інвалідністю, розташованих у різних містах країни, що включає Київ, Кам'янець-Подільський, Кропивницький, Львів і Дніпро.

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