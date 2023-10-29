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  1. В Украине

Как лицу с ограниченными возможностями получить водительское удостоверение: в Украине открыли ряд автошкол

22:29, 29 октября 2023
В Украине запущена инициатива для людей с ограниченными возможностями, которые стремятся получить водительское удостоверение.
Как лицу с ограниченными возможностями получить водительское удостоверение: в Украине открыли ряд автошкол
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В Украине запущена инициатива "Автошколы для людей с инвалидностью", позволяющая лицам с ограниченными возможностями получать водительское удостоверение. Эта инициатива получила популярность среди граждан, среди которых есть желающие управлять автомобилем, - сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Определило 6 этапов обучения для получения водительского удостоверения:

  1. Получение медицинской справки о пригодности к управлению транспортным средством. Это предусматривает прохождение медицинского осмотра в любом учреждении здравоохранения и получения соответствующей справки (форма 083/о).
  2. Выбор автошколы для теоретической подготовки и подачи документов, включая заявление, копию паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и гражданство, копию документа с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика или сообщение об отказе от принятия этого номера, действительную медицинскую справку установленного образца и фотографию.
  3. Прохождение теоретического курса обучения в автошколе и получение свидетельства об окончании теоретической подготовки.
  4. Сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД после подачи необходимых документов и оплаты.
  5. Практическая подготовка в автошколе, которая проводится специально для людей с инвалидностью. Это предусматривает внутренний экзамен и выдачу свидетельства.
  6. Сдача практического экзамена в сервисном центре МВД и получение водительского удостоверения.

Сейчас в Украине функционирует пять автошкол для людей с инвалидностью, расположенных в разных городах страны, включая Киев, Каменец-Подольский, Кропивницкий, Львов и Днепр.

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