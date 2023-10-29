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Будет ли снег в ноябре: прогноз до конца осени

22:00, 29 октября 2023
Ноябрь отметится дождями и преимущественно с плюсовой температурой.
Будет ли снег в ноябре: прогноз до конца осени
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В Украине в ноябре снег не предвидится, а метеорологи прогнозируют среднемесячную температуру, которая будет близкой к норме и будет колебаться в пределах +2 до +7 градусов по Цельсию.

По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, первые дни ноября обещают быть дождливыми. Она также отметила, что месячное количество осадков будет в пределах 34-65 миллиметров. В горах Крыма и некоторых регионах Карпат может выпасть до 100 миллиметров осадков, но это также вписывается в норму. Исключением являются северо-восточные области, где ожидается 28-32 миллиметра осадков, что немного меньше чем обычно.

С середины следующей недели, со 2 по 6 ноября, в некоторых регионах возможны дожди. В частности, 2-3 ноября предполагается снижение температуры, и главные воздушные потоки будут поступать с севера и северо-запада.

Синоптик также отметила, что 2 ноября в западных областях, а 3 и 6 ноября в Украине, за исключением запада, преимущественно не предвидятся осадки. Однако температура начнет спадать, и уже не будет такого тепла, как раньше.

Прогнозируемые температурные показатели таковы: ночью ожидается от +4 до +10 градусов по Цельсию в западных и северных областях, а с 5 по 6 ноября в центральных областях температура будет колебаться от +1 до +7 градусов по Цельсию. Однако в дневные часы воздух прогреется до +7...+13 градусов по Цельсию.

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