Чи буде сніг у листопаді: прогноз до кінця осені

Листопад відзначиться дощами та переважно з плюсовою температурою.

В Україні у листопаді сніг не передбачається, а метеорологи прогнозують середньомісячну температуру, яка буде близькою до норми та коливатиметься в межах +2 до +7 градусів за Цельсієм.

За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, перші дні листопада обіцяють бути дощовими. Вона також наголосила, що місячна кількість опадів буде в межах 34-65 міліметрів. У горах Криму та деяких регіонах Карпат може випасти до 100 міліметрів опадів, але це також вписується в норму. Виключенням є північно-східні області, де очікується 28-32 міліметри опадів, що трохи менше ніж зазвичай.

З середини наступного тижня, з 2 по 6 листопада, в деяких регіонах можливі дощі. Зокрема, 2-3 листопада передбачається зниження температури, і головні повітряні потоки будуть надходити з півночі та північного заходу.

Синоптик також зазначила, що 2 листопада у західних областях, а 3 і 6 листопада в Україні, за винятком заходу, переважно не передбачаються опади. Проте температура почне спадати, і вже не буде такого тепла, як раніше.

Прогнозовані температурні показники такі: вночі очікується від +4 до +10 градусів за Цельсієм у західних та північних областях, а з 5 по 6 листопада в центральних областях температура коливатиметься від +1 до +7 градусів за Цельсієм. Проте вденні години повітря прогріється до +7...+13 градусів за Цельсієм.

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