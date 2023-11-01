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  1. В Україні

Вимагали $2000 хабаря за місце для поховання: у Харкові судитимуть працівників кладовища

21:44, 1 листопада 2023
Працівники харківського кладовища планували підзаробити на виділенні місця для поховання.
Вимагали $2000 хабаря за місце для поховання: у Харкові судитимуть працівників кладовища
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У Харкові прокурорами затверджено та направлено до Московського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо двох працівників кладовища.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, доглядача кладовища судитимуть за одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Прибиральнику кладовища інкриміновано пособництво у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Судовим розслідуванням встановлено, що у серпні цього року доглядач одного з кладовищ у Харкові вимагав від чоловіка гроші. Просив ділок суму за те, щоб безперешкодно виділити місце для поховання близької родички цього чоловіка. Обвинувачений також наголосив на тому, що зможе вирішити це питання із харківськими посадовцями місцевого самоврядування.

Вартість «послуги», оголошеної ділком, становила 2000 доларів США.

До злочинної діяльності він залучив прибиральника цього кладовища. Доглядач розповів йому про свою «схему» та пообіцяв частину «прибутку» віддати йому. Прибиральник показав «клієнту» вільні місця для поховання та повідомив ціну за «угоду».

«Згодом доглядач зателефонував до чоловіка та повідомив, що треба зустрітись та передати через прибиральника першу частину суми у розмірі 1500 доларів США. 4 серпня «клієнт» віддав гроші посереднику.

Вже 8 серпня чоловік зустрівся особисто з доглядачем та отримав свідоцтво про поховання жінки. 

Проте «план» доглядача не справпрацював: він був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що санкція цієї статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Раніше ми писали, що у Харкові на хабарі у $1500 погорів доглядач кладовища.

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