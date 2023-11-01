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  1. В Украине

Требовали $2000 взятки за место для захоронения: в Харькове будут судить работников кладбища

21:44, 1 ноября 2023
Сотрудники харьковского кладбища планировали подзаработать на выделенные места для захоронения.
Требовали $2000 взятки за место для захоронения: в Харькове будут судить работников кладбища
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В Харькове прокурорами утвержден и направлен в Московский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении двух работников кладбища.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, смотрители кладбища будут судить за получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Уборщику кладбища инкриминировано пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Судебным расследованием установлено, что в августе этого года смотритель одного из кладбищ в Харькове потребовал от мужчины деньги. Просил делец сумму за то, чтобы беспрепятственно выделить место для захоронения близкой родственницы этого мужчины. Обвиняемый также отметил, что сможет решить этот вопрос с харьковскими чиновниками местного самоуправления.

Стоимость «услуги», объявленной дельцом, составляла 2000 долларов США.

К преступной деятельности он привлек уборщика этого кладбища. Смотритель рассказал ему о своей «схеме» и пообещал часть «прибыли» отдать ему. Уборщик показал клиенту свободные места для захоронения и сообщил цену за сделку.

«Впоследствии смотритель позвонил мужчине и сообщил, что нужно встретиться и передать через уборщика первую часть суммы в размере 1500 долларов США. 4 августа «клиент» отдал деньги посреднику.

Уже 8 августа мужчина встретился лично с смотрителем и получил свидетельство о захоронении женщины.

Однако «план» смотрителя не работал: он был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины», - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Харькове на взятке в $1500 погорел смотритель кладбища.

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