Шахраї «полюють» за рахунками українців: як діють аферисти в інтернеті

Один зі способів убезпечити себе від зловмисників – встановити надійні паролі.

Шахраї в Україні полюють за банківськими картками громадян, щоб вкрасти їхні кошти. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації розповіла, як українці можуть убезпечити себе від зловмисників.

У відомстві зазначають: необхідно використовувати символи, цифри, великі та малі літери. Довжина надійного пароля – понад 8 символів.

На кожен сервіс чи поштову скриньку потрібно створювати унікальний пароль. Використання пароля для входу в систему є зручним способом, проте недостатньо надійним. Посилити захист важливих даних допоможе двофакторна аутентифікація – це додаткова перевірка під час входу в акаунт.

Налаштуйте її у всіх додатках, де є ваші дані. Тоді в разі спроби зламу ви отримаєте смс-повідомлення з проханням підтвердити вхід.

Також на девайс можна встановити екранний пароль, графічний ключ або біометричний захист (відбиток пальця, розпізнавання обличчя).

Шахраї розсилають підозрілі файли та посилання

Державні органи та служби ніколи:

не розсилають у месенджерах повідомлення з проханням відкрити вкладений файл;

не просять дані банківських карток, паспорта чи персональних акаунтів у соцмережах.

Фейкова «грошова допомога» та «картка заблокована»

У Держспецзв’язку закликають не довіряти повідомленням у соцмережах, які закликають ввести дані банківської картки нібито для оформлення «грошової допомоги».

Ще одна схема: шахрай видає себе за співробітника банку й усіляко намагається дізнатися реквізити картки. Треба тримати ці цифри в таємниці.

Передплата товару чи послуги

Не варто сплачувати за товар чи послугу наперед, якщо плануєте придбати щось у неперевіреного продавця. Оплата під час отримання – безпечний спосіб.

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