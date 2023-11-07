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В апаратах місцевих та апеляційних судів не вистачає 4 731 працівника апарату – Міністерство фінансів

У 2023 році з апаратів судів звільнилися 765 працівників апаратів судів.

Якщо обтяження з авто зняте за судовим рішенням, то внести зміни до Реєстру можна за заявою власника чи іншої заінтересованої особи

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  1. В Україні

Шахраї «полюють» за рахунками українців: як діють аферисти в інтернеті

07:19, 7 листопада 2023
Один зі способів убезпечити себе від зловмисників – встановити надійні паролі.
Шахраї «полюють» за рахунками українців: як діють аферисти в інтернеті
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Шахраї в Україні полюють за банківськими картками громадян, щоб вкрасти їхні кошти. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації розповіла, як українці можуть убезпечити себе від зловмисників. 

У відомстві зазначають: необхідно використовувати символи, цифри, великі та малі літери. Довжина надійного пароля – понад 8 символів.

На кожен сервіс чи поштову скриньку потрібно створювати унікальний пароль. Використання пароля для входу в систему є зручним способом, проте недостатньо надійним. Посилити захист важливих даних допоможе двофакторна аутентифікація – це додаткова перевірка під час входу в акаунт.

Налаштуйте її у всіх додатках, де є ваші дані. Тоді в разі спроби зламу ви отримаєте смс-повідомлення з проханням підтвердити вхід.

Також на девайс можна встановити екранний пароль, графічний ключ або біометричний захист (відбиток пальця, розпізнавання обличчя).

Шахраї розсилають підозрілі файли та посилання

Державні органи та служби ніколи:

  • не розсилають у месенджерах повідомлення з проханням відкрити вкладений файл;
  • не просять дані банківських карток, паспорта чи персональних акаунтів у соцмережах.

Фейкова «грошова допомога» та «картка заблокована»

У Держспецзв’язку закликають не довіряти повідомленням у соцмережах, які закликають ввести дані банківської картки нібито для оформлення «грошової допомоги».

Ще одна схема: шахрай видає себе за співробітника банку й усіляко намагається дізнатися реквізити картки. Треба тримати ці цифри в таємниці.

Передплата товару чи послуги

Не варто сплачувати за товар чи послугу наперед, якщо плануєте придбати щось у неперевіреного продавця. Оплата під час отримання – безпечний спосіб.

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