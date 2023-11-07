Мошенники «охотятся» за счетами украинцев: как действуют аферисты в интернете

Один из способов обезопасить себя от злоумышленников – установить надежные пароли.

Мошенники в Украине охотятся за банковскими картами граждан, чтобы украсть их средства. Государственная служба специальной связи и защиты информации рассказала, как украинцы могут обезопасить себя от злоумышленников.

В ведомстве отмечают: необходимо использовать символы, цифры, прописные и строчные буквы. Длина надежного пароля – более 8 символов.

На каждый сервис или почтовый ящик нужно создавать уникальный пароль. Использование пароля для входа в систему удобно, однако недостаточно надежным. Усилить защиту важных данных поможет двухфакторная аутентификация – это дополнительная проверка при входе в аккаунт.

Настройте ее во всех приложениях, в которых есть ваши данные. Тогда в случае попытки взлома вы получите смс-сообщение с просьбой подтвердить вход.

Также на гаджете можно установить экранный пароль, графический ключ или биометрическую защиту (отпечаток пальца, распознавание лица).

Мошенники рассылают подозрительные файлы и ссылки

Государственные органы и службы никогда:

не рассылают в мессенджерах сообщения с просьбой открыть вложенный файл;

не просят данные банковских карт, паспорта или персональных аккаунтов в соцсетях.

Фейковая «денежная помощь» и «карта заблокирована»

В Госспецсвязи призывают не доверять сообщениям в соцсетях, призывающих ввести данные банковской карты якобы для оформления «денежной помощи».

Еще одна схема: мошенник выдает себя за сотрудника банка и всячески пытается узнать реквизиты карты. Надо держать эти цифры в секрете.

Подписка на товар или услуги

Не стоит платить за товар или услугу заранее, если планируете приобрести что-нибудь у непроверенного продавца. Оплата при получении – безопасный способ.

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