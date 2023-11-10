Нацрада відреагувала на висловлювання ведучої телемарафону щодо людей з аутизмом – Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини за цим фактом відкрив провадження та звернувся до Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Джерело фото: Ukraine Media Center

У жовтні до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця надійшло колективне звернення народних депутатів України щодо порушення принципів рівності та недискримінації в інформаційному просторі.

«У ефірі ведуча допустила упереджене та некоректне висловлювання щодо людей з аутизмом», - розповів Лубінець та зазначив, що за цим фактом відкрив провадження та звернувся до Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення.

У Нацраді поінформували про вжиті заходи:

підтверджено допущення ведучою ефіру упередженого та некоректного висловлювання щодо людей із аутизмом;

проведено роз’яснювальну роботу з ведучою щодо дотримання стандартів журналістської етики;

ведуча публічно вибачилась у прямому ефірі.

«На шляху до європейської інтеграції кожен має усвідомлювати свою персональну відповідальність за формування сучасного демократичного та толерантного українського суспільства», - наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

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