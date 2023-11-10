Нацсовет отреагировал на высказывание ведущей телемарафона в отношении людей с аутизмом – Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека по этому факту открыл производство и обратился в Национальный Совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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В октябре к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинеца поступило коллективное обращение народных депутатов Украины относительно нарушения принципов равенства и недискриминации в информационном пространстве.

«В эфире ведущая допустила предвзятое и некорректное высказывание в отношении людей с аутизмом», - рассказал Лубинец и отметил, что по этому факту открыл производство и обратился в Национальный Совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В Нацсовете проинформировали о принятых мерах:

подтверждено допущение ведущей эфира пристрастного и некорректного высказывания в отношении людей с аутизмом;

проведена разъяснительная работа с ведущей относительно соблюдения стандартов журналистской этики;

ведущая публично извинилась в прямом эфире.

«На пути к европейской интеграции каждый должен осознавать свою персональную ответственность за формирование современного демократического и толерантного украинского общества», - подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

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