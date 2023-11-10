Судей, которые дискриминировали участников процесса или «списывали» научные работы, признают недобропорядочными

Наличие решения Европейского суда по правам человека о нарушении Конвенции при рассмотрении судебного дела решили не вносить в список индикаторов недобропорядочности судьи, зато включили в список индикаторов создание атмосферы давления в коллективе.

Если результаты научных исследований, обнародованные за авторством судьи, содержат признаки несоблюдения академической добропорядочности, в частности признаки плагиата, его признают недобропорядочным.

Если судья допускал дискриминацию участника процесса или другого лица, его тоже признают недобропорядочным.

Аналогично недобропорядочным признают судью или кандидата, использовавшего родственные, дружеские и другие неформальные связи для «осуществления карьеры».

То есть, если мать-судья в свое время способствовала сыну в том, чтобы он стал судьей или его отчим – в том, чтобы пасынок защитил диссертацию, его должны признать недобропорядочным. Тем более, если такая диссертация содержит признаки «списывания».

Соответствующие индикаторы, свидетельствующие о несоответствии судьи или кандидата на должность судьи критериям добропорядочности и профессиональной этики, согласовали 9 ноября Высшая квалификационная комиссия судей Украины совместно с Общественным советом добропорядочности.

Напомним, что уже с понедельника, 13 ноября, возобновляется квалификационное оценивание судей. И наличие хотя бы одного из приведенных индикаторов будет свидетельствовать о недобропорядочности судьи. Следовательно, квалифоценивание такой судья не преодолеет.

Решение ЕСПЧ о нарушении Конвенции – еще не индикатор

Интересно то, что авторы документа предлагают, чтобы решение Европейского суда по правам человека, установившего, что при рассмотрении определенным судьей дела человека произошло нарушение Конвенции не было «заранее определяющим и обязательным для учета при оценке» индикатором. Как и решение других органов по отношению к такому судье.

То есть, если ЕСПЧ установит нарушение Конвенции при судебном разбирательстве, то это не будет иметь «наперед определяющего значения» для того, чтобы охарактеризовать судью как недобропорядочного.

«Факт наличия какого-либо решения, заключения или оценки национального или международного органа (или отсутствие такого факта) 1) не является определяющим и обязательным для учета при оценке соответствия судьи индикаторам профессиональной этики и добропорядочности, 2) сам по себе не опровергает обоснованное сомнение в соответствии судьи индикаторам профессиональной этики и добропорядочности», - говорится в документе.

За что признают недобропорядочным

Следует заметить, что документ с индикаторами пока больше похож на «черновик». Например, в перечне «индикаторов» содержится указание, что по определенному критерию может быть признан недобропорядочным «кандидат на должность судьи», но этот критерий (№6) охватывает злоупотребление полномочиями, которыми может быть наделен исключительно судья/председатель/заместитель председателя суда. Или, напротив, неспособность объяснить происхождение имущества (№1) предлагается почему-то применять только к судьям. В дальнейшем, в разделе «принципы оценки индикаторов» авторы документа уже «забывают», что собираются применять данные индикаторы к кандидатам, и говорят только о судьях. Какой статус имеет этот документ и будет ли он утвержден решением ВККС – пока неизвестно.

Кроме неспособности судьи убедительно объяснить источники происхождения ликвидного имущества, расходов, полученных благ, избегания люстрации и других условий, наличие или отсутствие которых можно объективно исследовать, в документе идет речь и о других вещах.

В частности, будет иметь значение поведение судьи в коллективе – он будет признан недобропорядочным, если создавал для другого судьи атмосферу давления.

Если судья допускал поведение, «приведшее к значительному общественному резонансу» при наличии фактов, «свидетельствующих об обоснованности сомнения в честности, беспристрастности или неподкупности судьи», и дополнительным индикатором для этого, как указано в документе, могут быть обращения «авторитетных общественных или профессиональных организаций», так он тоже – недобропорядочный.

Недобропорядочными признают также судей, которые без уважительных причин допускали судебную волокиту, если это привело к нарушению разумных сроков рассмотрения дела; принимали или выдавали судебные решения или их копии с грубым нарушением, а именно без фактического рассмотрения дела (вопроса), проведение которого требуется законом; оказывали очевидное неоправданное процессуальное преимущество одной из сторон, допускали дискриминацию участника процесса или другого лица.

Документ также предлагает, чтобы для оценки добропорядочности использовались любые источники информации без временных и территориальных ограничений, в частности, открытые источники.

Судья не будет отвечать критериям профессиональной этики и добропорядочности и при наличии обоснованного сомнения относительно его соответствия хотя бы одному индикатору.

Как отмечено, наличие обоснованного сомнения «устанавливается ВККС на основании четких и убедительных доказательств». А четкими и убедительными являются доказательства, которые с точки зрения обычного здравомыслящего человека в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств, порождающих обоснованное сомнение.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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