В Канаде турист заблудился в горах: он пошел по тропе с Google Карт, которой на самом деле никогда не существовало

Компания удалила несуществующую горную дорогу, отметив, что не следует использовать телефоны для навигации во время походов.

На горе Фромм в Ванкувере застрял турист, пытавшийся подняться по чрезвычайно сложной местности в районе водопада Кеннеди с помощью Google Карт. Он видел на карте тропинку, которой на самом деле не было. Об этом сообщает Gizmodo.

Так, спасатели Северного побережья (NSR) заявили, что эта местность очень крутая и вообще не имеет троп, которые вели бы к скале, где был найден турист. Более того, там были установлены предупредительные знаки, чтобы предостеречь путешественников от этого похода. Но некоторых, как можно понять, это не останавливает.

NSR развернула спасательную команду на вертолете, но не смогла определить местонахождение туриста с воздуха. Густые заросли деревьев закрывали его от посторонних глаз, и, согласно сообщению, он путешествовал с «минимальным снаряжением», не имея под рукой фонарика, чтобы указать спасателям свое местонахождение. Поисково-спасательная группа наконец нашла пропавшего туриста.

Служба подтвердила журналистам, что турист пользовался Google Maps для своего передвижения. Он видел на карте тропинку, которой на самом деле не было. Компания быстро отреагировала на инцидент и удалила несуществующую горную дорогу, отметив, что не следует использовать телефоны для навигации во время походов.

Аналогичное обращение сделали и в NSR:

Просто нецелесообразно ориентироваться в дикой природе с помощью городских карт улиц, таких как Google Maps. Если вы используете навигационное приложение для телефона, подумайте об использовании специально разработанного для использования на природе, например, CalTopo или Gaia, предварительно загруженного с соответствующей топографической картой дикой природы для этой местности. Мы всегда рекомендуем использовать старую добрую бумажную карту и компас», – отметили спасатели.

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