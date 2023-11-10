Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурсная комиссия по отбору нового главы НАПК избрала председателем Мэтью Мюррея

Главой Конкурсной комиссии по отбору нового главы НАПК избрали Мэтью Мюррея, который работал как антикоррупционный советник у разных правительств, в частности, африканских стран.

В здании Высшего административного суда Польши «майнили» криптовалюту

В помещении Высшего административного суда Польши обнаружили криптовалютную ферму.

Кабмин предлагает отменить ответственность за нарушение Таможенных правил ввоза транспорта, переданного военным формированием или администрациям

Правительство одобрило изменения в Таможенный кодекс, отменяющие ответственность за нарушение правил ввоза транспорта, передаваемого военным администрациям и правоохранителям.

Дела ликвидированного ОАС Киева планируют разбросать по другим окружным административным судам

В Верховной Раде фактически признали, что идея ликвидации ОАС города Киева в 2022 году была не совсем продуманной.

ВККС утвердила новую Декларацию добропорядочности судьи: документ

Пунктов для заполнения стало больше, а четверо членов ВККС написали особые мнения.

  1. В Украине

Каким будет оборонный бюджет в 2024 году: в Минобороны назвали цифры

19:11, 10 ноября 2023
Расходы Министерства обороны будут составлять 1,164 трлн гривен.
Каким будет оборонный бюджет в 2024 году: в Минобороны назвали цифры
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Как мы писали, Верховная Рада приняла Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год». Как рассказали в Министерстве обороны, расходы ведомства составят 1 триллион 164 миллиарда 48 миллионов 728 тысяч 400 гривен.

862 млрд или 74,1% – на содержание военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Эти деньги пойдут на выплату денежного довольствия и заработной платы, питание, приобретение формы, амуниции и средств индивидуальной защиты у отечественных производителей.

265,4 миллиарда или 22,8% – на закупку оружия, техники, БПЛА и боеприпасов, а также восстановление поврежденной во время боевых действий техники.

36 миллиардов или 3,1% – на эксплуатационные расходы и восстановление инфраструктуры ВСУ.

663,7 миллиона или 0,06% – на обеспечение работы аппарата Министерства обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео