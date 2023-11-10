Каким будет оборонный бюджет в 2024 году: в Минобороны назвали цифры

Расходы Министерства обороны будут составлять 1,164 трлн гривен.

Как мы писали, Верховная Рада приняла Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год». Как рассказали в Министерстве обороны, расходы ведомства составят 1 триллион 164 миллиарда 48 миллионов 728 тысяч 400 гривен.

862 млрд или 74,1% – на содержание военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Эти деньги пойдут на выплату денежного довольствия и заработной платы, питание, приобретение формы, амуниции и средств индивидуальной защиты у отечественных производителей.

265,4 миллиарда или 22,8% – на закупку оружия, техники, БПЛА и боеприпасов, а также восстановление поврежденной во время боевых действий техники.

36 миллиардов или 3,1% – на эксплуатационные расходы и восстановление инфраструктуры ВСУ.

663,7 миллиона или 0,06% – на обеспечение работы аппарата Министерства обороны.

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