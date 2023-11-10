Яким буде оборонний бюджет у 2024 році: у Міноборони назвали цифри

Видатки Міністерства оборони складатимуть 1, 164 трлн гривень.

Як ми писали, Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Як розповіли у Міністерстві оборони, видатки відомства складатимуть 1 трильйон 164 мільярди 48 мільйонів 728 тисяч 400 гривень.

862 мільярди або 74,1% – на утримання військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Ці гроші підуть на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту у вітчизняних виробників.

265,4 мільярда або 22,8% – на закупівлю зброї, техніки, БПЛА та боєприпасів, а також відновлення пошкодженої під час бойових дій техніки.

36 мільярдів або 3,1% – на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури ЗСУ.

663,7 мільйона або 0,06% - на забезпечення роботи апарату Міністерства оборони.

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