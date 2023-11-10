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Конкурсна комісія з відбору нового очільника НАЗК обрала головою Метью Мюррея

Головою Конкурсної комісії з відбору нового голови НАЗК обрали Метью Мюррея, який працював як антикорупційний радник у різних урядів, зокрема, африканських країн.

У будівлі Вищого адміністративного суду Польщі «майнили» криптовалюту

У приміщенні Вищого адміністративного суду Польщі виявили криптовалютну ферму.

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Уряд схвалив зміни до Митного кодексу, що скасовують відповідальність за порушення правил ввезення транспорту, який передається військовим адміністраціям і правоохоронцям.

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  1. В Україні

Яким буде оборонний бюджет у 2024 році: у Міноборони назвали цифри

19:11, 10 листопада 2023
Видатки Міністерства оборони складатимуть 1, 164 трлн гривень.
Яким буде оборонний бюджет у 2024 році: у Міноборони назвали цифри
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Як ми писали, Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Як розповіли у Міністерстві оборони, видатки відомства складатимуть 1 трильйон 164 мільярди 48 мільйонів 728 тисяч 400 гривень.

862 мільярди або 74,1% – на утримання військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Ці гроші підуть на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту у вітчизняних виробників.

265,4 мільярда або 22,8% – на закупівлю зброї, техніки, БПЛА та боєприпасів, а також відновлення пошкодженої під час бойових дій техніки.

36 мільярдів або 3,1% – на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури ЗСУ.

663,7 мільйона або 0,06% - на забезпечення роботи апарату Міністерства оборони.

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