У Південній Кореї робот-пакувальник вбив людину: подробиці трагедії

Робот прийняв людину за коробку з овочами.

ілюстративне фото з відкритих джерел

В Південній Кореї на заводі з сортування овочів робот задавив людину на смерть. Про це повідомляє ВВС.

Як стало відомо, роботизована рука, прийнявши чоловіка за ящик з овочами, схопила його і, притиснувши до конвеєрної стрічки, розчавила. Потерпілого доставили до лікарні, але, на жаль, він помер.

Загиблий був працівником компанії, яка виробляє роботизовані руки. Він перевіряв роботу датчиків перед тестовим запуском. Робот повинен був піднімати ящики і ставити їх на палети. Саме в цей момент машина і дала збій.

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