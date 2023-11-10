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У Південній Кореї робот-пакувальник вбив людину: подробиці трагедії

19:23, 10 листопада 2023
Робот прийняв людину за коробку з овочами.
У Південній Кореї робот-пакувальник вбив людину: подробиці трагедії
ілюстративне фото з відкритих джерел
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В Південній Кореї на заводі з сортування овочів робот задавив людину на смерть. Про це повідомляє ВВС.

Як стало відомо, роботизована рука, прийнявши чоловіка за ящик з овочами, схопила його і, притиснувши до конвеєрної стрічки, розчавила. Потерпілого доставили до лікарні, але, на жаль, він помер. 

Загиблий був працівником компанії, яка виробляє роботизовані руки. Він перевіряв роботу датчиків перед тестовим запуском. Робот повинен був піднімати ящики і ставити їх на палети. Саме в цей момент машина і дала збій. 

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