В Южной Корее робот-упаковщик убил человека: подробности трагедии

Робот принял человека за коробку с овощами.

иллюстративное фото из открытых источников

В Южной Корее на заводе по сортировке овощей робот задавил человека на смерть. Об этом сообщает ВВС.

Как стало известно, роботизированная рука, приняв мужчину за ящик с овощами, схватила его и, прижав к конвейерной ленте, раздавила. Пострадавшего доставили в больницу, но, к сожалению, он скончался.

Погибший был работником компании, которая производит роботизированные руки. Он проверял работу датчиков перед тестовым запуском. Робот должен был поднимать ящики и ставить их на паллеты. Именно в этот момент машина и дала сбой.

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