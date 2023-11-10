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  1. У світі

В Канаді турист заблукав у горах: він пішов стежкою з Google Карт, якої насправді ніколи не існувало

19:51, 10 листопада 2023
Компанія видалила неіснуючу гірську дорогу, зазначивши, що не варто використовувати телефони для навігації під час походів.
В Канаді турист заблукав у горах: він пішов стежкою з Google Карт, якої насправді ніколи не існувало
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На горі Фромм у Ванкувері застряг турист, який намагався піднятися надзвичайно складною місцевістю в районі водоспаду Кеннеді за допомогою Google Карт. Він бачив на карті стежку, якої насправді не було. Про це повідомляє Gizmodo.

Так, рятувальники Північного узбережжя (NSR) заявили, що ця місцевість дуже крута і взагалі не має стежок, які вели б до скелі, де було знайдено туриста. Ба більше, там були встановлені попереджувальні знаки, щоб застерегти мандрівників від цього походу. Але деяких, як можна зрозуміти, це не спиняє.

NSR розгорнула рятувальну команду на гелікоптері, але не змогла визначити місцезнаходження туриста з повітря. Густі зарості дерев закривали його від сторонніх очей, і, згідно з повідомленням, він подорожував з «мінімальним спорядженням», не маючи під рукою ліхтарика, щоби вказати рятувальникам на своє місцезнаходження. Пошуково-рятувальна група врешті-решт знайшла зниклого туриста.

Служба підтвердила журналістам, що турист користувався Google Maps для свого пересування. Він бачив на карті стежку, якої насправді не було. Компанія швидко відреагувала на інцидент і видалила неіснуючу гірську дорогу, зазначивши, що не варто використовувати телефони для навігації під час походів.

Аналогічне звернення зробили й в NSR:

«Просто недоцільно орієнтуватися в дикій природі за допомогою «міських карт вулиць», таких як Google Maps. Якщо ви використовуєте навігаційний додаток для телефону, подумайте про використання чогось спеціально розробленого для використання на природі, наприклад, CalTopo або Gaia, попередньо завантаженого з відповідною топографічною картою дикої природи для цієї місцевості. Ми завжди рекомендуємо використовувати стару добру паперову карту і компас», – зазначили рятувальники.

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