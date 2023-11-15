У Києві поліцейські затримали наркоділка із рф

Столичні правоохоронці затримали підозрілого чоловіка, в результаті обшуку у нього знайшли ряд наркотичних речовин.

Джерело фото: поліція Києва

Під час патрулювання Солом’янського району киянин правоохоронці затримали уродженця російської федерації, який проживає у Києві останні 5 років. У його рюкзаку виявили наркотики, – повідомляє поліція Києва.

Чоловік виявив супротив показати зміст своїх особистих речей та виявив збрехливий настрій під час спілкування з поліцейськими. Після поверхневої перевірки, правоохоронці знайшли у нього наркотичні речовини, включаючи метамфетамін, амфетамін, солі Альфа-PVP, канабіс та екстазі.

Наркоділа затримали поліцейські відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, після чого слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції вилучила майже кілограм наркотичних засобів для подальшої експертизи. Фігуранта повідомили про підозру за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України - незаконне зберігання та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Ділку загрожує позбавлення волі на строк до трьох років або штрафу від двох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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