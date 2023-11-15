В Киеве полицейские задержали наркодельца из рф

Столичные правоохранители задержали подозрительного мужчину, в результате обыска у него нашли ряд наркотических веществ.

Источник фото: полиция Киева

Во время патрулирования Соломенского района киевлянин правоохранители задержали уроженца российской федерации, который проживает в Киеве последние 5 лет. В его рюкзаке обнаружили наркотики, - сообщает полиция Киева.

Мужчина оказал сопротивление показать содержание своих личных вещей и обнаружил лживый настрой во время общения с полицейскими. После поверхностной проверки, правоохранители нашли у него наркотические вещества, включая метамфетамин, амфетамин, соли Альфа-PVP, каннабис и экстази.

Наркодела задержали полицейские в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после чего следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции изъяла почти килограмм наркотических средств для дальнейшей экспертизы. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины - незаконное хранение и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Дельцу грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф от двух до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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