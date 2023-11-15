Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов

Базовое требование к Telegram-каналам, по словам Алексея Данилова, это деанонимизация их деятельности.

Глава НАПК Александр Новиков обвинил министра юстиции Дениса Малюську в том, что тот «сломал декларирование»

Председатель НАПК Александр Новиков считает, что министр юстиции Денис Малюська виноват в том, что законопроект о декларировании чиновников не понравился Еврокомиссии.

День благодарения и Рождество, – что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины

В США приближаются праздники, и политики опасаются оставить работников без зарплаты.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

В Приморском райсуде Одессы необходимо покончить с проявлениями коррупции — Высший совет правосудия

В изъятом НАБУ телефоне судьи Ильи Лонского нашли переписку по поводу его попыток «решить вопросы» с другими судьями Приморского суда.

  1. В Украине

В Киеве полицейские задержали наркодельца из рф

08:33, 15 ноября 2023
Столичные правоохранители задержали подозрительного мужчину, в результате обыска у него нашли ряд наркотических веществ.
В Киеве полицейские задержали наркодельца из рф
Источник фото: полиция Киева
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Во время патрулирования Соломенского района киевлянин правоохранители задержали уроженца российской федерации, который проживает в Киеве последние 5 лет. В его рюкзаке обнаружили наркотики, - сообщает полиция Киева.

Мужчина оказал сопротивление показать содержание своих личных вещей и обнаружил лживый настрой во время общения с полицейскими. После поверхностной проверки, правоохранители нашли у него наркотические вещества, включая метамфетамин, амфетамин, соли Альфа-PVP, каннабис и экстази.

Наркодела задержали полицейские в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после чего следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции изъяла почти килограмм наркотических средств для дальнейшей экспертизы. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины - незаконное хранение и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Дельцу грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф от двух до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики