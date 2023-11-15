Исландия готовится к извержению вулкана: вокруг города Гриндавик сооружают стены

Парламент Исландии принял закон о защите важной инфраструктуры.

Источник фото: life.kyiv24.news

Правительство Исландии приняло стратегическое решение о строительстве оборонительных структур в городе Гриндавик, который может подвергнуться ожидаемому извержению вулкана. Министр юстиции Гудрун Хафштайнсдоттир поручила комиссару национальной полиции начать процесс строительства дамб и тоннелей с целью защиты ключевых объектов от возможных повреждений в случае извержения. Это решение соответствует закону, который получил поддержку Алсинги и был подписан президентом. Об этом сообщает RUV.

Альтинг, парламент Исландии, принял закон по защите важной инфраструктуры на полуострове Рейкьянес, предусматривающий строительство защитных сооружений в высокорисковых районах, где ожидается извержение. Это решение дает зеленый свет для начала строительства защитных структур.

Министр юстиции Гудрун Хафштайнсдоттир выразила благодарность за быстрое реагирование и отметила, что во вторник полиция получит директивы начать строительство оборонительной стены возле станции в Свартсенги, которая обеспечивает часть района электроэнергией и водоснабжением.

Работы по вывозу необходимых материалов на место уже начались с понедельника. Несмотря на ослабление подземных толчков на полуострове, за последние сутки было зафиксировано почти 500 таких толчков, с эпицентром большинства в зоне туннеля магмы под Гриндавиком. Самый сильный зарегистрированный толчок имел магнитуду 3,8.

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