Ісландія готується до виверження вулкана: навколо міста Гріндавік споруджують мури

Парламент Ісландії ухвалив закон щодо захисту важливої інфраструктури.

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Уряд Ісландії прийняв стратегічне рішення щодо будівництва оборонних структур у місті Гріндавік, яке може зазнати очікуваного виверження вулкана. Міністр юстиції Гудрун Хафштайнсдоттір доручила комісарові національної поліції розпочати процес будівництва дамб і тунелів з метою захисту ключових об’єктів від можливих пошкоджень у разі виверження. Це рішення відповідає закону, який отримав підтримку Алсінгі та був підписаний президентом. Про це повідомляє RUV.

Альтинг, парламент Ісландії, ухвалив закон щодо захисту важливої інфраструктури на півострові Рейк’янес, що передбачає будівництво захисних споруд у високоризикових районах, де очікується виверження. Це рішення дає зелене світло для початку будівництва захисних структур.

Міністерка юстиції Гудрун Хафштайнсдоттір висловила подяку за швидке реагування та наголосила, що у вівторок поліція отримає директиви почати будівництво оборонного муру біля станції у Свартсенгі, яка забезпечує частину району електроенергією та водопостачанням.

Праці з вивезення необхідних матеріалів на місце вже розпочалися з понеділка. Незважаючи на послаблення підземних поштовхів на півострові, за останню добу було зафіксовано майже 500 таких поштовхів, з епіцентром більшості у зоні тунелю магми під Гріндавіком. Найсильніший зареєстрований поштовх мав магнітуду 3,8.

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