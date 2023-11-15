Мінфін та НБУ мають сценарій на випадок, якщо фінпідтримка США буде припинена – Сергій Марченко

Сергій Марченко додав, що в Уряді та Нацбанку відстежують ситуацію.

Джерело фото: mof.gov.ua

Міністерство фінансів і Національний банк України оптимістичніше дивляться на ситуацію з поновленням бюджетного фінансування з боку США, ніж це може здатися, однак мають сценарій і на випадок, якщо таке фінансування буде й надалі припинено.

Як пише «Інтерфакс-Україна», про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на щорічних зборах МВФ у середу, 15 листопада.

Нагадаємо, як ми писали раніше, палата представників США підтримала законопроєкт про продовження тимчасового фінансування уряду, щоб запобігти «шатдауну» голосами 209 демократів і 127 республіканців. Фінансування допомоги України не передбачено. Комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, буде розглядатися палатою вже після Дня подяки, тобто, після 23 листопада.

«До нього (сценарію припинення фінансування США) ми готові, але я думаю, що до нього не готові інші стейкхолдери та суспільство України. Тому ми вважаємо, що про цей сценарій рано говорити, тому що він може бути неприємним», - зазначив глава Мінфіну.

«На цей рік знаємо, як діяти. На наступний рік ми розуміємо, як діяти. Важливо, щоб у центрі розуміння залишалася стійка взаємодія з МВФ», - цитують у інтернет-агентстві голову Нацбанку Андрія Пишного.

Сергій Марченко додав, що в Уряді та Нацбанку відстежують ситуацію.

«Водночас ми вже знаємо про підтримку Адміністрації (Білого дому), вона чітко заявлена й артикульована у відповідних актах законодавства, тому в цьому плані ми більш оптимістично дивимося, ніж здавалося б у меседжах», - наголосив Марченко.

Міністр також повідомив, що у спілкуванні з ЄС Україна заявляє про своє бажання мати більше коштів наступного року з EUR50 млрд програми Ukraine Facility, розрахованої на чотири роки.

Глава Мінфіну додав, що триває також пошук альтернативних джерел: активно відбуваються переговори з урядами Канади, Японії, Норвегії, Південної Кореї.

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