Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

НАЗК склало протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого за те, що той не відповів їм на запит

НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення щодо в. о. Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного.

Денис Малюська пояснив, чому варто повернутися до перевірок підстав набуття посадовцями статків до потрапляння на державну посаду

Спочатку парламент ухвалив норму про заборону перевірки підстав набуття посадовцями квартир, авто та грошей до призначення на посаду, а Єврокомісія це не оцінила, - тепер доведеться вносити зміни, але депутати вважають, що це блокуватиме можливості кадрового оновлення держапарату.

Директор ТОВ хотів звільнитися, але загальні збори товариства заяву не розглядали, — ВП ВС вирішила, до якої юрисдикції належить спір

Припинення повноважень одноосібного виконавчого органу ТОВ у разі подання директором заяви про розірвання трудового договору: ВП ВС відступила від висновків Верховного Суду щодо юрисдикції спору.

Адвокат заблокував нарадчу кімнату судді, а потім спробував туди прорватися

Суддя у відповідь видалив адвоката із зали судового засідання.

  1. В Україні

Мінфін та НБУ мають сценарій на випадок, якщо фінпідтримка США буде припинена – Сергій Марченко

19:09, 15 листопада 2023
Сергій Марченко додав, що в Уряді та Нацбанку відстежують ситуацію.
Мінфін та НБУ мають сценарій на випадок, якщо фінпідтримка США буде припинена – Сергій Марченко
Джерело фото: mof.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністерство фінансів і Національний банк України оптимістичніше дивляться на ситуацію з поновленням бюджетного фінансування з боку США, ніж це може здатися, однак мають сценарій і на випадок, якщо таке фінансування буде й надалі припинено.

Як пише «Інтерфакс-Україна», про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на щорічних зборах МВФ у середу, 15 листопада.

Нагадаємо, як ми писали раніше, палата представників США підтримала законопроєкт про продовження тимчасового фінансування уряду, щоб запобігти «шатдауну» голосами 209 демократів і 127 республіканців. Фінансування допомоги України не передбачено. Комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, буде розглядатися палатою вже після Дня подяки, тобто, після 23 листопада.

 

«До нього (сценарію припинення фінансування США) ми готові, але я думаю, що до нього не готові інші стейкхолдери та суспільство України. Тому ми вважаємо, що про цей сценарій рано говорити, тому що він може бути неприємним», - зазначив глава Мінфіну.

«На цей рік знаємо, як діяти. На наступний рік ми розуміємо, як діяти. Важливо, щоб у центрі розуміння залишалася стійка взаємодія з МВФ», - цитують у інтернет-агентстві голову Нацбанку Андрія Пишного.

Сергій Марченко додав, що в Уряді та Нацбанку відстежують ситуацію.

«Водночас ми вже знаємо про підтримку Адміністрації (Білого дому), вона чітко заявлена й артикульована у відповідних актах законодавства, тому в цьому плані ми більш оптимістично дивимося, ніж здавалося б у меседжах», - наголосив Марченко.

Міністр також повідомив, що у спілкуванні з ЄС Україна заявляє про своє бажання мати більше коштів наступного року з EUR50 млрд програми Ukraine Facility, розрахованої на чотири роки.

Глава Мінфіну додав, що триває також пошук альтернативних джерел: активно відбуваються переговори з урядами Канади, Японії, Норвегії, Південної Кореї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду