Взаємодія РЕР з банками та небанківськими установами: куди звертатися, якщо виникли питання

Де можна отримати відповідь на питання, які можуть виникнули під час взаємодії РЕР з банками та небанківськими установами.

Джерело фото: НБУ

У Контактному центрі НБУ почала працювати окрема телефонна лінія для фізичних осіб, які є національними публічними діячами [Politically exposed persons (РЕР)], та членів їх сімей.

Про це повідомили у НБУ та зазначили, сервіс дає змогу отримати відповідь на питання, які можуть виникнули під час взаємодії РЕР з банками та небанківськими установами, зокрема щодо відмови в наданні послуг, вимоги від установ надати додаткову інформацію або документи тощо.

Щоб скористатися окремою лінією, потрібно зателефонувати за номером 0 800 505 240 та натиснути кнопку «1».

Також ми писали, що НБУ запускає чат-бота для надання відповідей на питання щодо статусу політично значущих осіб.

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