Взаимодействие РЕР с банками и небанковскими учреждениями: куда обращаться, если возникли вопросы

Где можно получить ответ на вопросы, которые могут возникнуть во время взаимодействия РЕР с банками и небанковскими учреждениями.

Источник фото: НБУ

В Контактном центре НБУ начала работать отдельная телефонная линия для физических лиц, которые являются национальными публичными деятелями [Politically exposed persons (РЭР)], и членов их семей.

Об этом сообщили в НБУ и отметили, сервис дает возможность получить ответ на вопросы, которые могут возникнуть во время взаимодействия РЕР с банками и небанковскими учреждениями, в частности, по поводу отказа в предоставлении услуг, требования от учреждений предоставить дополнительную информацию или документы и т.д.

Чтобы воспользоваться отдельной линией, необходимо позвонить по телефону 0 800 505 240 и нажать кнопку «1».

Также мы писали, что НБУ запускает чат-бота для предоставления ответов на вопросы о статусе политически значимых лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий