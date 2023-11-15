Минфин и НБУ имеют сценарий на случай, если финподдержка США будет прекращена – Сергей Марченко

Сергей Марченко добавил, что в Правительстве и Нацбанке отслеживают ситуацию.

Источник фото: mof.gov.ua

Министерство финансов и Национальный банк Украины более оптимистично смотрят на ситуацию с возобновлением бюджетного финансирования со стороны США, чем это может показаться, однако имеют сценарий и на случай, если такое финансирование будет и дальше приостановлено.

Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом сказав министр финансов Сергей Марченко на ежегодном собрании МВФ в среду, 15 ноября.

Напомним, как мы писали ранее, палата представителей США поддержала законопроект о продолжении временного финансирования правительства, чтобы предотвратить «шатдаун» голосами 209 демократов и 127 республиканцев. Финансирование помощи Украины не предусмотрено. Комбинированный пакет национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, американской границе и Тайваню, будет рассматриваться палатой уже после Дня благодарения, то есть после 23 ноября.

«К нему (сценарию прекращения финансирования США) мы готовы, но, я думаю, что к нему не готовы другие стейкхолдеры и общество Украины. Поэтому мы считаем, что об этом сценарии рано говорить, потому что он может быть неприятным», – подчеркнул Марченко.

«На этот год знаем, как действовать. На следующий год мы понимаем, как действовать. Важно, чтобы в центре понимания оставалось устойчивое взаимодействие с МВФ», – цитируют в интернет-агентстве главу Нацбанка Андрея Пышного.

Сергей Марченко добавил, что в Правительстве и Нацбанке отслеживают ситуацию.

«Вместе с тем мы уже знаем о поддержке Администрации (Белого дома), она четко заявлена и артикулирована в соответствующих актах законодательства, поэтому в данном плане мы более оптимистично смотрим, чем казалось бы в месседжах», – подчеркнул Марченко.

Министр также сообщил, что в общении с ЕС Украина заявляет о своем желании иметь больше средств в следующем году из EUR50 млрд программы Ukraine Facility, рассчитанной на четыре года.

Глава Минфина добавил, что ведется также поиск альтернативных источников: активно ведутся переговоры с правительствами Канады, Японии, Норвегии, Южной Кореи.

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