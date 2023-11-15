Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Съезд ученых-юристов избирает члена Высшего совета правосудия: текстовая и онлайн-трансляция

На единственную вакантную должность члена ВСП по квоте съезда ученых-юристов претендуют шесть кандидатов из Киева, Харькова и Черновцов.

НАПК составило протокол на главу Конституционного Суда Сергея Головатого за то, что тот не ответил им на запрос

НАПК составило протоколы об административном правонарушении по и. о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого и руководителя Секретариата КСУ Виктора Бесчастного.

Денис Малюська объяснил, почему следует вернуться к проверкам оснований приобретения чиновниками имущества до попадания на государственный пост

Сначала парламент принял норму о запрете проверки оснований приобретения должностными лицами квартир, авто и денег до назначения на должность, а Еврокомиссия это не оценила – теперь придется вносить изменения, но депутаты считают, что это будет блокировать возможности кадрового обновления госаппарата.

Директор ООО хотел уволиться, но общее собрание общества заявление не рассматривало, — БП ВС решила, к какой юрисдикции принадлежит спор

Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ООО в случае подачи директором заявления о расторжении трудового договора: БП ВС отступила от выводов Верховного Суда о юрисдикции спора.

Адвокат заблокировал совещательную комнату судьи, а затем попытался туда прорваться

Судья в ответ удалил адвоката из зала судебного заседания.

  1. В Украине

Минфин и НБУ имеют сценарий на случай, если финподдержка США будет прекращена – Сергей Марченко

19:09, 15 ноября 2023
Сергей Марченко добавил, что в Правительстве и Нацбанке отслеживают ситуацию.
Минфин и НБУ имеют сценарий на случай, если финподдержка США будет прекращена – Сергей Марченко
Источник фото: mof.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министерство финансов и Национальный банк Украины более оптимистично смотрят на ситуацию с возобновлением бюджетного финансирования со стороны США, чем это может показаться, однако имеют сценарий и на случай, если такое финансирование будет и дальше приостановлено.

Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом сказав министр финансов Сергей Марченко на ежегодном собрании МВФ в среду, 15 ноября.

Напомним, как мы писали ранее, палата представителей США поддержала законопроект о продолжении временного финансирования правительства, чтобы предотвратить «шатдаун» голосами 209 демократов и 127 республиканцев. Финансирование помощи Украины не предусмотрено. Комбинированный пакет национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, американской границе и Тайваню, будет рассматриваться палатой уже после Дня благодарения, то есть после 23 ноября.

 

«К нему (сценарию прекращения финансирования США) мы готовы, но, я думаю, что к нему не готовы другие стейкхолдеры и общество Украины. Поэтому мы считаем, что об этом сценарии рано говорить, потому что он может быть неприятным», – подчеркнул Марченко.

«На этот год знаем, как действовать. На следующий год мы понимаем, как действовать. Важно, чтобы в центре понимания оставалось устойчивое взаимодействие с МВФ», – цитируют в интернет-агентстве главу Нацбанка Андрея Пышного.

Сергей Марченко добавил, что в Правительстве и Нацбанке отслеживают ситуацию.

«Вместе с тем мы уже знаем о поддержке Администрации (Белого дома), она четко заявлена и артикулирована в соответствующих актах законодательства, поэтому в данном плане мы более оптимистично смотрим, чем казалось бы в месседжах», – подчеркнул Марченко.

Министр также сообщил, что в общении с ЕС Украина заявляет о своем желании иметь больше средств в следующем году из EUR50 млрд программы Ukraine Facility, рассчитанной на четыре года.

Глава Минфина добавил, что ведется также поиск альтернативных источников: активно ведутся переговоры с правительствами Канады, Японии, Норвегии, Южной Кореи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду