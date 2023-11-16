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Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

З'їзд науковців з першого разу не обрав члена ВРП, - буде другий тур з двома фіналістами

До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

Верховна Рада готується схвалити закон про право громадян на цивільну вогнепальну зброю

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  1. В Україні

Україну накриє перший сніг: метеорологи назвали області, які першими зустрінуть зиму

17:35, 16 листопада 2023
Рятувальники попереджають водіїв бути обережними на дорогах через ожеледицю.
Україну накриє перший сніг: метеорологи назвали області, які першими зустрінуть зиму
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Днями Україну очікує перший сніг та різке зниження температури, – повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними метеорологів, ближчими днями у більшості областей країни настане похолодання та опади у вигляді снігу.

18 листопада у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується утворення снігового покриву товщиною від 5 до 10 см, а на Прикарпатті місцями випаде до 20 см снігу. 20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях може випасти сніг завтовшки від 10 до 15 см.

Метеорологи також попереджають про можливість ожеледиці на дорогах, тому водіям рекомендується бути обережними та дотримуватися правил безпеки на дорогах під час погіршення погодних умов.

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