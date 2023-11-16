Україну накриє перший сніг: метеорологи назвали області, які першими зустрінуть зиму

Рятувальники попереджають водіїв бути обережними на дорогах через ожеледицю.

Днями Україну очікує перший сніг та різке зниження температури, – повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними метеорологів, ближчими днями у більшості областей країни настане похолодання та опади у вигляді снігу.

18 листопада у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується утворення снігового покриву товщиною від 5 до 10 см, а на Прикарпатті місцями випаде до 20 см снігу. 20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях може випасти сніг завтовшки від 10 до 15 см.

Метеорологи також попереджають про можливість ожеледиці на дорогах, тому водіям рекомендується бути обережними та дотримуватися правил безпеки на дорогах під час погіршення погодних умов.

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