Украину накроет первый снег: метеорологи назвали области, которые первыми встретят зиму

Спасатели предупреждают водителей быть осторожными на дорогах из-за гололеда.

На днях Украину ожидает первый снег и резкое снижение температуры, - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным метеорологов, в ближайшие дни в большинстве областей страны наступит похолодание и осадки в виде снега.

18 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается образование снежного покрова толщиной от 5 до 10 см, а на Прикарпатье местами выпадет до 20 см снега. 20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях может выпасть снег толщиной от 10 до 15 см.

Метеорологи также предупреждают о возможности гололеда на дорогах, поэтому водителям рекомендуется быть осторожными и соблюдать правила безопасности на дорогах во время ухудшения погодных условий.

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