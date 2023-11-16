Германия сокращает экологические проекты из-за решения Конституционного суда: детали

До этого страна укрепляла свою репутацию защитника «зеленого» финансирования на переговорах по реформированию фискальных правил ЕС в рамках общеевропейского соглашения до конца года.

Правительство Германии заморозило большие расходы, направленные на реализацию экологических инициатив после того, как Конституционный суд Германии признал незаконным перенос правительством 60 млрд евро неиспользованного долга времен пандемии в климатический фонд. Об этом сообщает Reuters.

До этого страна укрепляла свою репутацию защитника «зеленого» финансирования на переговорах по реформированию фискальных правил ЕС в рамках общеевропейского соглашения до конца года.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что принятое 15 ноября решение будет иметь далеко идущие последствия для правительственного Фонда климата и преобразований (KTF), но его коалиция будет искать другие источники финансирования.

«Теперь мы быстро пересмотрим экономический план, внесем в него необходимые изменения и примем новые», - заявил он.

Министр финансов Кристиан Линднер заявил, что решение может оказать значительное влияние на федеральный бюджет и бюджеты земель, но правительство будет уважать его и не будет прерывать процесс завершения разработки бюджета на 2024 год.

60 млрд евро было выделено на такие инициативы как повышение энергоэффективности зданий, субсидирование производства возобновляемой электроэнергии и чипсов, а также на поддержку энергоемких компаний.

«Данное решение станет серьезным ударом для правительства. Практика, которая теперь была отвергнута судом, позволяла правительству находить компромиссы в политике, которые устраивали все три партии в коалиции Шольца», — говорится в записке Eurasia group.

«Сокращение затрат теперь выглядит неизбежным, и Eurasia Group считает, что большая часть сокращений, вероятнее всего, коснется проектов, связанных с климатом».

Издание пишет, что левоцентристские социал-демократы Шольца (СДПГ), выступающие за сокращение расходов «зеленые» и осторожные в финансовом плане свободные демократы Линднера (ВДП) в декабре 2021 г. договорились о передаче долговых обязательств, привлеченных для помощи стране в борьбе с COVID-19 в климатический фонд.

Конституционный суд постановил, что второй дополнительный закон о бюджете несовместим с долговым тормозом, закрепленным в конституционном Основном законе Германии, и потому недействителен. Долговый тормоз ограничивает дефицит государственного бюджета Германии на уровне 0,35% ВВП.

«Решение суда имеет далеко идущие последствия для фискальной политики Германии», — заявил Клеменс Фюст, президент экономического института Ifo. «В ближайшие годы федеральные бюджеты будут существенно ограничены в плане расходов на государственную поддержку декарбонизации».

Бюджет Германии на 2024 год и финансовые планы к 2027 году должны быть окончательно утверждены 17 ноября, в то время как страна пытается сокращать расходы, резко возросшие в ответ на COVID-19 и войну в Украине.

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