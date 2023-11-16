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Германия сокращает экологические проекты из-за решения Конституционного суда: детали

17:33, 16 ноября 2023
До этого страна укрепляла свою репутацию защитника «зеленого» финансирования на переговорах по реформированию фискальных правил ЕС в рамках общеевропейского соглашения до конца года.
Германия сокращает экологические проекты из-за решения Конституционного суда: детали
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Правительство Германии заморозило большие расходы, направленные на реализацию экологических инициатив после того, как Конституционный суд Германии признал незаконным перенос правительством 60 млрд евро неиспользованного долга времен пандемии в климатический фонд. Об этом сообщает Reuters.

До этого страна укрепляла свою репутацию защитника «зеленого» финансирования на переговорах по реформированию фискальных правил ЕС в рамках общеевропейского соглашения до конца года.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что принятое 15 ноября решение будет иметь далеко идущие последствия для правительственного Фонда климата и преобразований (KTF), но его коалиция будет искать другие источники финансирования.

«Теперь мы быстро пересмотрим экономический план, внесем в него необходимые изменения и примем новые», - заявил он.

Министр финансов Кристиан Линднер заявил, что решение может оказать значительное влияние на федеральный бюджет и бюджеты земель, но правительство будет уважать его и не будет прерывать процесс завершения разработки бюджета на 2024 год.

60 млрд евро было выделено на такие инициативы как повышение энергоэффективности зданий, субсидирование производства возобновляемой электроэнергии и чипсов, а также на поддержку энергоемких компаний.

«Данное решение станет серьезным ударом для правительства. Практика, которая теперь была отвергнута судом, позволяла правительству находить компромиссы в политике, которые устраивали все три партии в коалиции Шольца», — говорится в записке Eurasia group.

«Сокращение затрат теперь выглядит неизбежным, и Eurasia Group считает, что большая часть сокращений, вероятнее всего, коснется проектов, связанных с климатом».

Издание пишет, что левоцентристские социал-демократы Шольца (СДПГ), выступающие за сокращение расходов «зеленые» и осторожные в финансовом плане свободные демократы Линднера (ВДП) в декабре 2021 г. договорились о передаче долговых обязательств, привлеченных для помощи стране в борьбе с COVID-19 в климатический фонд.

Конституционный суд постановил, что второй дополнительный закон о бюджете несовместим с долговым тормозом, закрепленным в конституционном Основном законе Германии, и потому недействителен. Долговый тормоз ограничивает дефицит государственного бюджета Германии на уровне 0,35% ВВП.

«Решение суда имеет далеко идущие последствия для фискальной политики Германии», — заявил Клеменс Фюст, президент экономического института Ifo. «В ближайшие годы федеральные бюджеты будут существенно ограничены в плане расходов на государственную поддержку декарбонизации».

Бюджет Германии на 2024 год и финансовые планы к 2027 году должны быть окончательно утверждены 17 ноября, в то время как страна пытается сокращать расходы, резко возросшие в ответ на COVID-19 и войну в Украине.

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