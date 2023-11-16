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Німеччина скорочує екологічні проєкти через рішення Конституційного суду: деталі

17:33, 16 листопада 2023
До цього часу країна зміцнювала свою репутацію захисника «зеленого» фінансування на переговорах щодо реформування фіскальних правил ЄС у рамках загальноєвропейської угоди до кінця року.
Німеччина скорочує екологічні проєкти через рішення Конституційного суду: деталі
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Уряд Німеччини заморозив великі витрати, спрямовані на реалізацію екологічних ініціатив, після того, як Конституційний суд Німеччини визнав незаконним перенесення урядом 60 млрд євро невикористаного боргу часів пандемії до кліматичного фонду. Про це повідомляє Reuters.

До цього часу країна зміцнювала свою репутацію захисника «зеленого» фінансування на переговорах щодо реформування фіскальних правил ЄС у рамках загальноєвропейської угоди до кінця року.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що ухвалене 15 листопада рішення матиме далекосяжні наслідки для урядового Фонду клімату та перетворень (KTF), але його коаліція шукатиме інші джерела фінансування.

«Тепер ми швидко переглянемо економічний план, внесемо до нього необхідні зміни і приймемо нові», — заявив він.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив, що рішення може мати значний вплив на федеральний бюджет і бюджети земель, але уряд буде поважати його і не буде переривати процес завершення розробки бюджету на 2024 рік.

60 млрд євро було виділено на такі ініціативи, як підвищення енергоефективності будівель, субсидування виробництва відновлюваної електроенергії та чіпсів, а також на підтримку енергоємних компаній.

«Це рішення стане серйозним ударом для уряду. Практика, яку тепер відкинуто судом, давала змогу уряду знаходити компроміси в політиці, які влаштовували всі три партії в коаліції Шольца», — йдеться в записці Eurasia group.

«Скорочення витрат тепер виглядає неминучим, і Eurasia Group вважає, що більша частина скорочень, найімовірніше, торкнеться проєктів, пов'язаних із кліматом».

Видання пише, що лівоцентристські соціал-демократи Шольца (СДПН), «зелені», які виступають за скорочення видатків, і обережні у фінансовому плані вільні демократи Лінднера (ВДП) у грудні 2021 р. домовилися про передання боргових зобов'язань, залучених для допомоги країні в боротьбі з COVID-19, у кліматичний фонд.

Конституційний суд постановив, що другий додатковий закон про бюджет несумісний із борговим гальмом, закріпленим у конституційному Основному законі Німеччини, і тому є недійсним. Боргове гальмо обмежує дефіцит державного бюджету Німеччини на рівні 0,35% ВВП.

«Рішення суду має далекосяжні наслідки для фіскальної політики Німеччини», — заявив Клеменс Фюст, президент економічного інституту Ifo. «Найближчими роками федеральні бюджети будуть істотно обмежені в плані витрат на державну підтримку декарбонізації».

Бюджет Німеччини на 2024 рік і фінансові плани до 2027 року мають бути остаточно затверджені 17 листопада, в той час як країна намагається скорочувати витрати, які різко зросли у відповідь на COVID-19 і війну в Україні.

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